HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Tayfun Altın idaresindeki 02 BC 744 plakalı otomobil, Kahta-Siverek karayolu Alidam köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Fatma, Suat, Mahmut, Sibel ve Muhammed Altın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Annenin ardından ondan da acı haber geldiAnnenin ardından ondan da acı haber geldi
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetimİstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Adayıman Tayfun Altın trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annenin ardından ondan da acı haber geldi

Annenin ardından ondan da acı haber geldi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi davasında flaş gelişme

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.