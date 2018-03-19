Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Nihat Türk idaresindeki 06 FL 6182 plakalı otomobil, Kahta ilçesine bağlı Durak köyü girişinde Ramazan Ertaş'ın (26) kullandığı 33 ARM 02 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklette yolculuk eden Sırrı Çelik (36) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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