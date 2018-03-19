HABER

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Nihat Türk idaresindeki 06 FL 6182 plakalı otomobil, Kahta ilçesine bağlı Durak köyü girişinde Ramazan Ertaş'ın (26) kullandığı 33 ARM 02 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklette yolculuk eden Sırrı Çelik (36) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktıTecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman’da trafik kazası: 2 ölü Kahta Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.