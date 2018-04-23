Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Yaşar (30), idaresindeki 35 JF 280 plakalı otomobil, Burunçayır köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yaşar ile eşi Sevim Yaşar (28), çocukları Zeynep Beren Yaşar (5) ve Ömer Asaf Yaşar (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan iki yaşındaki Zeynep Beren Yaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan anne Sevim ve oğlu Ömer Asaf Yaşar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.