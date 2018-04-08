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Adıyaman’da Paskalya Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Hazreti İsa’nın öldükten sonra dirildiği gün olan ve Hıristiyanlık dini mensubu vatandaşların kutsal olarak kutladığı bir bayram olan Paskalya Bayramı Adıyaman’da da Süryani vatandaşlar tarafından kutlandı.Paskalya Bayramı dolayısıyla çevre illerden Adıyaman’a gelen Süryani vatandaşlar, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinde Paskalya Bayramını ilk defa Türkçe ayinle icra etti.

Adıyaman’da Paskalya Bayramı kutlandı

Hazreti İsa’nın öldükten sonra dirildiği gün olan ve Hıristiyanlık dini mensubu vatandaşların kutsal olarak kutladığı bir bayram olan Paskalya Bayramı Adıyaman’da da Süryani vatandaşlar tarafından kutlandı.
Paskalya Bayramı dolayısıyla çevre illerden Adıyaman’a gelen Süryani vatandaşlar, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesinde Paskalya Bayramını ilk defa Türkçe ayinle icra etti. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Kadim Metropolitliğini ziyaret ederek, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı. Süryani Kadim Kilisesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyeti Adıyaman ve Çevre İller Bölge Metropoliti Melki Ürek ve Süryani cemaati üyeleri kapıda karşıladı. Metropolit Melki Ürek, Paskalya geleneği gereği misafirlerine çikolata, şekerleme ve özel yapılmış çörekler ikram etti. Paskalya Bayramı dolayısıyla Vali Kalkancı ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürek, “Bu yıl Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayini ilk defa Türkçe icra ettik. Gerçekleştirdiğimiz ayinde Türkiye’mizin birlik, beraberlik ve huzuru için dua ettik” dedi.
Süryani vatandaşların paskalya bayramını kutlayan Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “Adıyaman, tüm renkleriyle herkesin bir arada kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kentidir. Paskalya Bayramı’nın Süryani vatandaşlarımız başta olmak üzere, coğrafyamıza, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Adıyaman’da Paskalya Bayramı kutlandı

Adıyaman’da Paskalya Bayramı kutlandı

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