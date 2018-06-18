Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için ev ve iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, bol miktarda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel doküman, dijital materyaller, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Sağlık kontrölünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

