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Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çelikhan ilçesi Pınarbaşı beldesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için ev ve iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, bol miktarda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel doküman, dijital materyaller, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Sağlık kontrölünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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5 şüpheli Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi PKK/KCK terör örgütü

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