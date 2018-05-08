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Adıyaman'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ev ve iş yerleri su altında kalan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, itfaiye ekipleri yağmur sularını vidanjör ve motopomplarla boşalttı.

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