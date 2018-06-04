Adıyaman'da sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar saçak altlarına, otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini beklerken, bazı iş yeri sahipleri de ellerindeki fırçalarla dükkanlarına su girmesini engellemeye çalıştı.

Yağıştan dolayı gök gürültüsünden korkan bazı vatandaşlar da kapalı mekanlara girmeye çalıştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ile çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

