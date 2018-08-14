Adıyaman'da sahte heyet raporu operasyonu

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, aralarında doktor ve bilgi işlem personelinin de bulunduğu 6 kişi, sahte heyet raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine para karşılığı sahte heyet raporu hazırlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İ.H.G, İ.S, N.D, İ.H.Y, H.Y. ve İ.D. gözaltına aldı.

Zanlılar arasında, doktor ve bilgi işlem personelinin de bulunduğu öğrenildi.

