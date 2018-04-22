Adıyaman’da Sarıkamiş Harekatı anlatıldı

Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından ‘Sarıkamış Harekatı’ ve Adam Olmak Sanatı’ konulu konferans yapıldı.

Adıyaman’da ve Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen konferanslara konuşmacı olarak katılan Türk Ocakları Hars Heyeti Üyesi, Şair, Yazar Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Konferanslar sonrasında Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir tarafından Şehsuvaroğlu’na plaket takdim edildi. Plaket takdimi sonrası Şehsuvaroğlu kitap imza töreni gerçekleştirdi.