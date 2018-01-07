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Adıyaman'da Sarıkamış şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN'da, Sarıkamış harekatının 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış şehitleri anıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tarafından şehitler için düzenlenen yürüyüşe; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, bürokratlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adıyaman Lisesi önünde başlayan yürüyüş Gölbaşı Caddesi üzerinden Adıyaman Valiliği önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbirler getirerek, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Vatan Sana Canım Feda' sloganları attı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, Sarıkamış Harekatı?nın tarihini anlatarak, Allah bir daha Türk milletine böyle bir hadise yaşatmasın. Bundan 103 yıl önce Sarıkamış?ta on binlerce şehidimiz kutsal vatan topraklarının bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için şehadete yürüdü. Sarıkamış şehitlerimize ve ecdadımıza layık vatan evladı ve sevdalısı olarak dimdik ayakta durmaya ve bütün bu olaylarla mücadele etme azmini içimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin gösterdikleri bu fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız dedi.Vali Kalkancı?nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, şehitler için dua etti.

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