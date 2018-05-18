Adıyaman'da şehit yakınları ve gazilere iftar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce şehit yakınları ve gazilere iftar verildi.

Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeğinde İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, davetlileri karşıladı. Aileler, dua ettikten sonra iftarını yaptı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, iftar yemeğinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ekipleri, şehit yakınları, gaziler ve onların çocukları ile birlikte ramazanın 3'üncü gününde iftarda bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazanın birleştirici bir ay olduğunu ifade eden Alper, "Bu aya uygun olarak gözbebeğimiz saydığımız şehit alilerine ve yakınlarına yine bu mücadelede gazi olan arkadaşlarımız ile onların eşlerini polis meslektaşlarımızla bir araya getirdik. Ben kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Terörle mücadelede kararlıkla devam ettiklerini ifade eden Alper, şöyle konuştu:

"Sınır ötesinde yapılan Afrin operasyonu, bugün belli bir rahatlamayı meydana getirdi. Herhangi bir tehdit olması halinde YPG, DAEŞ, FETÖ, PKK gibi bütün terör örgütleriyle tam kapasite mücadele edecek gücümüz var. Güvenlik güçlerimiz bunun en büyük savunucusudur. Adıyaman özelinde teröre geçit vermeyeceğimizi her zaman söylüyorum. Son nefer kalana kadar da kanımızın son damlasına kadar Adıyaman ve Türkiye'ye terörün girmemesi için bütün gayreti göstereceğiz."

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ise "Allah'ın izniyle bu millet ve devlette bu kabiliyet ve iman gücü olduğu müddetçe hiçbir terör ve dış güç Türkiye'yi ayırıp bölemeyecektir. Biz şehit verdikçe bu ülke her zaman ayakta kalacaktır. Türkiye'yi bölüp parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir." diye konuştu.

