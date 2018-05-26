Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'ndeki Belediye Mezarlığı civarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada kolundan yaralanan A.D. (19), 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

