Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkisinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan bazıları silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Bu sırada pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Asnuk ve Mehmet Alan ağır yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.