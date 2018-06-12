Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu Pirin mevkisinde, Rıza Sait Söyler ile Yaşar Darıca arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar üzerinde taşıdıkları silahla birbirine ateş etti.
Bu sırada silahlardan çıkan kurşunlarla Rıza Sait Söyler ve Yaşar Darıca ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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