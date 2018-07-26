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Adıyaman’da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da silahlı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Harmanlı beldesine bağlı Körüsten köyünde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı.

Yaralanan Mustafa A, Gayret A, Burak A. ve Mehmet A, 112 Acil servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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