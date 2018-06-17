Adıyaman'da silahlı kavga:1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayraktar Mahallesi 3009 Nolu Sokakta Haci Yusuf Yücel (21) ile kimlikleri tespit edilmeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı av tüfeğiyle yaralanan Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Karın bölgesinden yaralanan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılaran Yücel'in ailesi olayı haber alıp geldikleri hastane önünde sinir krizi geçirdi.
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