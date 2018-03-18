Adıyaman’da Sokak Oyunları Şenliği başlıyor

Adıyaman Kent Konseyinin girişimleri, Adıyaman Belediyesinin de destekleri ile geçen yıl ilki yapılan sokak oyunları şenliğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek.

Somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan sokak oyunlarının yeniden canlandırılarak korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen Sokak Oyunları Şenliklerine bu yıl Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılacak. Hazırlanan iş birliği protokolü Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık, Adıyaman Lisesi Müdürü Bekir Tunç ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İmam Şimşek tarafından imzalandı. Sokak Oyunları Şenliğiyle alakalı açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, “Bu şekilde bir şenliği ilk defa geçtiğimiz yıl iki okulumuzun katılımı ile gerçekleştirmiş ve büyük beğeni almıştık. Okullarımızın çabası takdire şayandı. Bu yıl kısmet olursa üç okulla yapacağız. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de aramıza katıldı. Bu anlamda girişimlerinden ve ilgisinden dolayı okul müdürümüz İmam Şimşek hocamıza teşekkür ediyorum. Oyun, yaşamayı ve hayatı öğrenmektir. Oyun birçok yönden gelişmek ve sosyalleşmektir. Bu bağlamda sokak oyunlarımız eskiden çocuklarımızın ve gençlerimizin hatta büyüklerimizin dahi en büyük eğlenceleriydi. Sosyal yönden iletişim sağlama konusunda da önemli bir yere sahip olan bu oyunlarımız, hızla gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartları karşısında maalesef unutulmaya yüz tutmuştur” dedi.

Çocukların yalnızlaştığını, kendi kabuğuna çekildiğini, adeta ailesine, toplumuna karşı yabancılaştığını belirten Başkan Temel, “Çevresine, yaşadığı mekana ve hayata karşı hissizleşen, hatta neredeyse mekanikleşen çocuklarımızı, gençlerimizi içine düştükleri bu durumdan bir nebzecik de olsa kurtarmak istiyoruz. Onlara başka dünyalarını varlığını hissettirmek, neredeyse yaşama sevincini tattırmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu bilincin oluşması konusunda karşılaşılacak en büyük engel mekansal olacaktır. Sokaklarımızda ve mahallelerimizde yeterli oyun alanları maalesef bulunmamaktadır. Bu etkinlikle bir bakıma bu konuya da dikkat çekmiş olacağız” ifadelerini kullandı.