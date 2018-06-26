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Adıyaman'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Maddi durumu iyi olan şahısları silahla tehdit ettikleri ve haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde, maddi durumu iyi olan şahısları silahla tehdit ettikleri ve haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bazı iş yeri ve ikametlere ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek, olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "mala zarar verme", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "tehdit ve hakaret" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman operasyon polis suç örgütü

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