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Adıyaman'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Adıyaman'da şüpheli ölüm

Adıyaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesinde tek katlı evde yaşayan Abuzer Yılmaz’dan (55) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekiplerce Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Yılmaz'ın cesedi savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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