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Adıyaman'da Suriyeli 3 kız kardeş kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Adıyaman'da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız kardeşler, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranıyor

Adıyaman'da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli 3 kız kardeş, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15) kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrıldı.

Kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede araştırma yapan güvenlik güçleri, Karakoç köyü mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışmalarını bu alana kaydırdı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Öte yandan, 3 kız kardeşin yakınlarının baraj kenarında endişeli bekleyişi de sürüyor.

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