Adıyaman'da Suriyeli 3 kız kardeş kayboldu

Adıyaman'da ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli 3 kız kardeş, dalgıç polisler tarafından Atatürk Baraj Gölü'nde aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15) kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrıldı.
Kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgede araştırma yapan güvenlik güçleri, Karakoç köyü mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışmalarını bu alana kaydırdı.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Öte yandan, 3 kız kardeşin yakınlarının baraj kenarında endişeli bekleyişi de sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye: CHP'de sana hayat yok, tek çözüm yeni parti kurman
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum