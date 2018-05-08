Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'da 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda tarihi eser bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde Mimar Sinan, Sümerevler ve Varlık mahallelerinde, Suat T, Aydın D. ve Deniz D'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 27 bronz sikke, 2 heykel, 3 gümüş heykel, bronz tablet, 3 altın arama dedektörü ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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