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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:49 | Son Güncelleme

Kent merkezinde 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda tarihi eser bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde Mimar Sinan, Sümerevler ve Varlık mahallelerinde, Suat T, Aydın D. ve Deniz D'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 27 bronz sikke, 2 heykel, 3 gümüş heykel, bronz tablet, 3 altın arama dedektörü ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Jandarma ekipleri tarihi eser operasyonu

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