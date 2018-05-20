Adıyaman'da tespih ve gümüş takı çalan 6 kişi tutuklandı

Adıyaman'da iş yerlerinden tespih ve gümüş takı çalan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Oturakçı Pazarı'ndaki üç iş yerinden yaklaşık 17 bin lira değerinde tespih ve gümüş takı çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların A.A, H.B, M.E.T, M.S, A.Y. ve M.S olduğunu belirledi. Zanlılar, kent merkezinde hırsızlıkta kullandıkları demir kesme makası ve levyeyle birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
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