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Adıyaman'da tiner tenekesi patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Adıyaman'da tiner tenekesi patladı: 2 yaralı

Adıyaman'da bir mermer ocağında tiner dolu tenekenin patlaması sonucu iki işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarındaki mermer ocağında, içerisinde tiner bulunan teneke henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle işçiler Mustafa Yarin (26) ve Şükrü Yaren'in (38) vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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