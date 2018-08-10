Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Sait Şahin yönetimindeki 63 AZ 746 plakalı otomobil, Güdülge köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceset, otopsi için Göçeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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