Adıyaman’da trafik kazası: 10 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil, Gaziantep-Besni karayolu Ören mevkisinde Bekir Tunç idaresindeki 48 SE 412 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Doğuhan Fatih ve Batuhan Korkmaz, Zeliha ve Nilay Çil, Elif, Muhammet, Tuğba ve Aysima Tunç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif ve Muhammet Tunç Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti
Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 4 ölü 9 yaralı
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
ABD şokta! Kalifornia bölünmek için referanduma gidecek!
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Sosyal medyanın diline düştüler
Hamile leopardan inanılmaz taktik
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum