Adıyaman’da trafik kazası: 10 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Servet Sema Korkmaz yönetimindeki 06 KLY 28 plakalı otomobil, Gaziantep-Besni karayolu Ören mevkisinde Bekir Tunç idaresindeki 48 SE 412 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Doğuhan Fatih ve Batuhan Korkmaz, Zeliha ve Nilay Çil, Elif, Muhammet, Tuğba ve Aysima Tunç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif ve Muhammet Tunç Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

