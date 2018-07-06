Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Hanefi Şimşek idaresindeki 06 DM 396 plakalı traktör ile Abidin Fidan (43) idaresindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Kahta Samsat yolunun 20'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Vedat Fidan (26) ve aynı aileden Zeynep (39), Mahmut Gazi (14), Gülhilal (18) ve Yeter Şimşek (35) ağır yaralandı.
Yaralılar sıkıştıkları yerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abidin Fidan ve Zeynep Şimşek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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