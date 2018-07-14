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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Akdoğan idaresindeki 02 RA 490 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Akdoğan ve araçta bulunan Serkan Kocabağ yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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