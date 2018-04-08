HABER

Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Besni ilçesinden Gaziantep'e giden Erkan Tamrak idaresindeki 02 FY 897 plakalı otomobil, Karagüveç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Tamrak ile otomobilde bulunan Mustafa Soylu, Hüseyin Soylu ve Mehmet Akın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4   kişi yaralandı Adıyaman Besni trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.