Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cebrail İlhan (35) idaresindeki 06 BCH 776 plakalı otomobil, Çataltetepe köyü mevkisinde, Yunus Özelçi'nin (27) kullandığı 31 SE 929 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Özelçi ve İlhan ile İbrahim Özelçi (17) ve Azime Özelçi (58) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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