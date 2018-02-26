Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sibel Tekin idaresindeki 06 DB 7635 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Tekin (32) ile otomobilde bulunan Zehra Özyalvaç (38) Emine Ülkü Kutlu (19), Yıldız Tırpan ve Abdullah Can Kutlu (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum