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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 00:24 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahri Kılıç (40) idaresindeki 63 E 6266 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Polis Evi önünde, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Muhammed Misto'nun kullandığı 02 MA 129 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Kılıç ve Suriye uyruklu Misto ile araçlarda bulunan aynı aileden Fatma Kılıç (24), Bedriye Kılıç (64) ve Nazif Kılıç (63) yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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