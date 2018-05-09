HABER

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 kamyon, Besni-Gaziantep karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Enver Yılmaz idaresindeki 31 GT 266 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kazım Tunç yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
HDP'li vekile hapis cezasıHDP'li vekile hapis cezası
Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Besni'de trafik kazası 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.