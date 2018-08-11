HABER

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Safvan Pektaş idaresindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin'in kullandığı 02 KP 616 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Can, Nebiha ve Sabri Pektaş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaza araç yaralı kahta adıyaman

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.