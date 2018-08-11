Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Safvan Pektaş idaresindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin'in kullandığı 02 KP 616 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Can, Nebiha ve Sabri Pektaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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