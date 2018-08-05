Adıyaman’da trafik kazası : 8 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü yakınlarında Suriye vatandaşı Mehmetnur Musa idaresindeki 63 AN 216 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şoför ve 7 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan 7 yaşındaki Cemile İbrahim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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