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Adıyaman'da trafikte yol vermeme kavgası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafikte yol vermeme kavgası: 8 yaralı

Adıyaman'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 8 kişi darbedilerek yaralandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 8 kişi ise gözaltına alındı.

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Adıyaman Bahçelievler Mahallesi iki grup arasında yol verme meselesi

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