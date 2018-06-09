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Adıyaman'da yüksekten düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi

Adıyaman'da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçi, kendisini taşıyan halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin beşinci katının dış cephe temizliği yapan Mehmet Ağdağ'ı taşıyan halat koptu.

Aşağıya düşerek ağır yaralanan Ağdağ'a ilk müdahaleyi özel hastanenin doktorları yaptı.

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Mehmet Ağdağ yüksekten düşme

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