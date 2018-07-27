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Adıyaman’da zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 01:08 | Son Güncelleme

Kahta ilçesine bağlı Narsırtı köyünde haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen 8'i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Narsırtı köyünde vatandaşlar sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıkan 8'i çocuk 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen köylülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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