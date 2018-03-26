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Adıyaman'daki FETÖ çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Adıyaman yapılanması kapsamında aralarında "il imamı"nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, sanıklardan Habip Bıçakçı Kayseri, Abdurrahman Gezer Menemen ve İsmail Polat Adana'da tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Tutuklu sanıklardan Abdurrahman Gezer savunmasında, ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Halil İbrahim Karaboğaz ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Mehmet Yener'in "Kod adı kullandın mı" diye sorması üzerine Karaboğaz, "Kod adı kullanmadım. Gölbaşı ilçesinde bölge talebe mesulü değildim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beyanda geçen isimleri tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar da isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini kaydettiler.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

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