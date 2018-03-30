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Adıyaman'daki FETÖ çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Adıyaman yapılanması kapsamında aralarında "il imamı"nın da bulunduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine tutuksuz sanıklardan 6'sı etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanıkların ifadelerinin tekrar alınmasına karar verdi.

Duruşmada 40 sanık mütalaaya karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların yazılı beyanda bulunmaları için duruşmaya 3 gün ara verdi.

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