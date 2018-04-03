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Adıyaman'daki FETÖ çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Adıyaman yapılanması kapsamında aralarında "il imamı"nın da bulunduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi - Tutuksuz sanıklardan 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine, tutuksuz sanıklardan 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Hamdi Aslan, savunmasında, örgütün faaliyetlerine katılmadığını öne sürerek "Herhangi bir basın açıklamasına katılmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ayrıca sohbetlere de katılmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Tutuksuz sanıklardan Ziya Tatar da terör örgütü üyesi olmadığını savundu. Örgütle "samimi bağlantısı" olmadığını ileri süren Tatar, "Kırtasiyeci olduğumdan dolayı, hakkımda iddialarda bulunan kişilerle görüştüm. Örgütün yayınlarını sattığım için çevremde vatan haini ilan edildim. Mütevelli olduğum iddiası var. Ben mütevelli değilim.'' ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanıkların ifadelerinin tekrar alınması ve bazı sanıkların yazılı beyanda bulunmaları için duruşmaya 2 gün ara verdi.

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çatı davası 2. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması

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