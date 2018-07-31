Adıyaman'daki FETÖ/PDY davaları

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen doktorlar Recai Kaya, Hacı Polat, Ahmet Toker, Suat Çelik ile avukatları katıldı.
Tutuklu yargılanan esnaf İlyas Bolat ise Elazığ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Sanık Hacı Polat, savunmasında suçlamaları reddederek, "Araç içerisinde sohbet videosunu izlemek tarzındaki iddia doğru değildir. Ben arka koltukta oturuyordum. Recai ve İsmail adlı şahıslar, ön koltukta oturuyorlardı. Radyoda olduğunu düşündüğüm bir vaazı dinliyorlardı. Vaazı verenin kim olduğunu bilmiyorum. Söylendiği gibi Fetullah Gülen olup olmadığını bilmiyorum. Recai ve İsmail, bir şeyler konuştuğu için ben arka koltukta oturdum. Daha sonra da Recai bey ile hasta olan kardeşinin durumunu konuştuk. En sonda da polis memurları gelip, 'arabadan in' demişlerdi. Ayrıca himmet parasından bahsedilmiştir. Bundan haberim yoktur. Falcon yüklü olduğu bildirilen telefonun kime ait olduğunu bilmiyorum." dedi.
Diğer sanık Ahmet Toker ise "Bylock kullanmadım. Adıyaman'da çalıştığım süre içerisinde hakkımda FETÖ/PDY ile ilgili tanık beyanı yoktur. Yüksek lisans öğrencisiyim. Ben örgüt üyesi değilim. Tüm bu nedenlerle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer tutuklu sanık Recai Kaya da savunmasında şunları kaydetti:
"Ben tüm cemaatlere sadaka yardımında bulundum. Ben FETÖ'de görev almadım. FETÖ üyesi değilim. Yurt içi ve dışı gezilerine katılmadım. Gizli görüşme programları kullanmadım. Bir terör örgütüne yardım etmedim. En büyük zaafım, yardım isteyen kişi olunca hayır diyememektir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Toker ile Recai Kaya'nın tutuksuz yargılanmasına, diğerlerinin tutukluluklarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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