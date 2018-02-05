Adıyaman'daki Gölbaşı Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki, Gölbaşı Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, gölde ceset, kıyıda ise kıyafetler olduğunu fark eden bir vatandaş, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla su yüzeyindeki cesedi kenara götürdü.

Kıyıda bulunan kıyafetlerde Metin Çınarlı (50) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.