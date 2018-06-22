Adıyaman'daki terör operasyonu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.D, A.Ç, S.S, Z.Y. ve M.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Pınarbaşı beldesinde 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyaller, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilmişti.

