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Adıyaman'dan Afrin’e 69 tırlık insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İzci: - "Birileri Suriye’ye silah gönderiyor, birileri milislerini yolluyor, biz ise en samimi duygularla yardım gönderiyoruz"

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun, Adıyaman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Adıyaman Üniversitesinin desteğiyle topladığı 69 tır yardım, Suriye'nin Afrin bölgesine gönderildi.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, eski otogarda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, birilerinin Suriye’ye silah gönderdiğini, birilerinin milislerini yolladığını belirterek, kendilerinin ise en samimi duygularla yardım gönderdiğini ifade etti.

Platform olarak Suriye ve Afrin’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden İzci, "Adıyaman’dan Suriyeli kardeşlerimize yardım tırları gönderiyoruz. Bu tırlarımızda un, patates ve bulgur ile kıyafet ve tıbbi malzeme var. Ayrıca 7 tır da su gönderiyoruz. Kardeşlerimize ramazan öncesi bu yardımları ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, kampanyaya destek sağlayanları plaket verildi ve dua edildi.

Törene, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, platform üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Adıyaman Afrin Suriye yardım

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