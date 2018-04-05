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Adıyamanlı çocuklar askerlere mektup gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerlere yazdıkları mektupları Adıyaman İl Garnizon Komutanına teslim etti.Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Özlem Gündüz nezaretinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerleri motive etmek amacıyla yazdıkları mektupları Adıyaman İl Garnizon Komutanı Personel Albay Davut Kulalar’a teslim etti.Öğrencilerden Emir Enes Akbaş, Çanakkale Şehitleri şiirinin tamamını ezbere ve coşku ile okuyarak, herkesi duygulandırdı.Sınıf Öğretmeni Özlem Gündüz, daha önce de öğrenci velileri tarafından atkı ve bere hazırlayarak Mehmetçik’e gönderdiklerini belirterek, öğrencilere vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak için bu tür faaliyetlerin yararlı olduğunu söyledi.Adıyaman İl Garnizon Komutanı Personel Albay Davut Kulalar ise yaptığı açıklamada, bu duyarlı davranıştan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, manevi değeri yüksek olan bu mektupların vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklere teslim edileceğini ifade etti.

Adıyamanlı çocuklar askerlere mektup gönderdi

Adıyaman’da öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerlere yazdıkları mektupları Adıyaman İl Garnizon Komutanına teslim etti.
Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Özlem Gündüz nezaretinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerleri motive etmek amacıyla yazdıkları mektupları Adıyaman İl Garnizon Komutanı Personel Albay Davut Kulalar’a teslim etti.
Öğrencilerden Emir Enes Akbaş, Çanakkale Şehitleri şiirinin tamamını ezbere ve coşku ile okuyarak, herkesi duygulandırdı.
Sınıf Öğretmeni Özlem Gündüz, daha önce de öğrenci velileri tarafından atkı ve bere hazırlayarak Mehmetçik’e gönderdiklerini belirterek, öğrencilere vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak için bu tür faaliyetlerin yararlı olduğunu söyledi.
Adıyaman İl Garnizon Komutanı Personel Albay Davut Kulalar ise yaptığı açıklamada, bu duyarlı davranıştan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, manevi değeri yüksek olan bu mektupların vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklere teslim edileceğini ifade etti.

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