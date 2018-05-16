Adıyamanlı depremzedelerin ilk iftarı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 24 Nisan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören depremzedeler, ilk iftarını konteynerlerde yaptı.
Depremin ardından evleri hasar gördüğü için konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açarak, dua etti.
Depremzedelerden Muhittin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konteynerde ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.
Çelik, "Ailece iftarımızı açtık. Yaklaşık bir ay önce deprem meydana geldi. Bu Allah'ın takdiridir. Konteynerlerde yaşamak zor. İlçeden taşınmak istiyoruz. Zaman zaman artçı depremler meydana geliyor. Adıyaman'ın neresi olursa olsun taşınmak istiyoruz. " dedi.
Rahime Çelik ise depremde can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini vurgulayarak, "Konteynerde ilk iftarımızı yaptık. Evimizde iftarımızı açsak daha güzel olurdu. Allah, herkese yardım etsin. Evimiz olsaydı daha iyi olurdu. Buna da şükür. Konteynerde yaşamak her ne kadar zor olsa da yapacak bir şey yok." diye konuştu.
Depremzede Zahide Alper de ramazanın ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, 2 Mart 2017'de ve 24 Nisan 2018'de meydana gelen depremlerde evinin büyük hasar gördüğünü kaydetti.
Alper, "Konteynerlerde yaşamak zor. Dar olduğu için misafir kabul etmekte de zorlanıyoruz. Evimiz hasar gördüğü için eşyalarımız hep ortada. İnşallah sonu iyi olur. Allah, bundan daha kötü etmesin." dedi.
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