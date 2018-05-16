HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adıyamanlı depremzedelerin ilk iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Samsat ilçesinde 24 Nisan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, konteynerlere yerleştirilen depremzedeler, ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açtı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 24 Nisan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören depremzedeler, ilk iftarını konteynerlerde yaptı.

Depremin ardından evleri hasar gördüğü için konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açarak, dua etti.

Depremzedelerden Muhittin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konteynerde ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çelik, "Ailece iftarımızı açtık. Yaklaşık bir ay önce deprem meydana geldi. Bu Allah'ın takdiridir. Konteynerlerde yaşamak zor. İlçeden taşınmak istiyoruz. Zaman zaman artçı depremler meydana geliyor. Adıyaman'ın neresi olursa olsun taşınmak istiyoruz. " dedi.

Rahime Çelik ise depremde can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini vurgulayarak, "Konteynerde ilk iftarımızı yaptık. Evimizde iftarımızı açsak daha güzel olurdu. Allah, herkese yardım etsin. Evimiz olsaydı daha iyi olurdu. Buna da şükür. Konteynerde yaşamak her ne kadar zor olsa da yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Depremzede Zahide Alper de ramazanın ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, 2 Mart 2017'de ve 24 Nisan 2018'de meydana gelen depremlerde evinin büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Alper, "Konteynerlerde yaşamak zor. Dar olduğu için misafir kabul etmekte de zorlanıyoruz. Evimiz hasar gördüğü için eşyalarımız hep ortada. İnşallah sonu iyi olur. Allah, bundan daha kötü etmesin." dedi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
CHP'lilerden İsrail Konsolosluğu önünde eylemCHP'lilerden İsrail Konsolosluğu önünde eylem
Sivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştuSivas'ta 2 bin kişi iftar çadırında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 nisan Adıyaman'ın Samsat ilçesi ilk iftar

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.