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Adıyamanlı halter sporcusu Türkiye ikincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonasında Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Gamzegül Kızıldağ Türkiye 2.’si oldu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Olimpiyat Şampiyonu merhum Halterci Naim Süleymanoğlu adına Kamil Ocak Spor Salonunda Büyükler Kategorisinde düzenlenen organizasyonda, 36 şehir ve 73 kulüpten 205’i bayan, 305’i erkek olmak üzere toplam 510 sporcu birincilik için mücadele etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman adına şampiyonaya katılan ve 53 kilogramda yarışan Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Gamzegül Kızıldağ’ın 36 kişi içerisinde elde ettiği başarı ile Türkiye 2.si olduğunu söyledi.Bayan olarak halterde şampiyonluk elde eden sporcu Kızıldağ ile gurur duyduğunu ifade eden Müdür Keleş, “Uluslararası boyutta Türkiye’nin adını, altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun Türk sporu için önemli bir isim olduğunu unutmamak lazım.

Adıyamanlı halter sporcusu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonasında Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Gamzegül Kızıldağ Türkiye 2.’si oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Olimpiyat Şampiyonu merhum Halterci Naim Süleymanoğlu adına Kamil Ocak Spor Salonunda Büyükler Kategorisinde düzenlenen organizasyonda, 36 şehir ve 73 kulüpten 205’i bayan, 305’i erkek olmak üzere toplam 510 sporcu birincilik için mücadele etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman adına şampiyonaya katılan ve 53 kilogramda yarışan Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Gamzegül Kızıldağ’ın 36 kişi içerisinde elde ettiği başarı ile Türkiye 2.si olduğunu söyledi.
Bayan olarak halterde şampiyonluk elde eden sporcu Kızıldağ ile gurur duyduğunu ifade eden Müdür Keleş, “Uluslararası boyutta Türkiye’nin adını, altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun Türk sporu için önemli bir isim olduğunu unutmamak lazım. Avrupa Şampiyonluğu, dünya 4. ve 5. Liginin yanı sıra Türkiye Şampiyonu olan Gamzegül Kızıldağ ilimizin yetiştirdiği bir milli sporcu olarak her zaman gurur kaynağımız olmayı başarmıştır. Halter sporuna başladığı günden buyana birçok madalya ve birincilik elde eden Gamzegül kızımızı gönülden kutluyorum. Kendisini halter sporuna teşvik eden ve özveri ile çalıştıran antrenör babası Ziya Kızıldağ’a da ayrıca teşekkür ederim. Artık sporda başarı sadece erkeklerin değil, azimle çalışan genç kızlarımızın da elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Ben sporcumuzu ve onu yetiştiren babasını kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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