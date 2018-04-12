Adıyamanlı kürekçiler madalyayla döndü

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla’nın Fethiye İlçesinde düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışlarında Adıyaman Gençlik Spor Erkek Kürek Takımı birinci, Kız Kürek Takımı ise ikinci oldu.
Fethiye Körfezindeki kürek takımları kamp alanında düzenlenen ve 19 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyonda, Adıyamanlı genç kürek sporcularının başarılarından duyduğu mutluluğu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, su sporlarında gelecekte yıldızı parlayan bir kent olacaklarından emin olduğunu söyledi.
Adıyaman’ın üç tarafı sularla çevrili bir kent olarak su sporlarında Türkiye’nin en iyi tesis ve parkurlarına sahip olduğunu belirten Keleş, “Gençlerimizin su sporlarına ilgisi artarken elde ettiğimiz başarılarla hak ettiğimiz yere emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız Türkiye’nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajını su sporlarının gözde merkezi haline getirerek halkımızı su kültürü ile tanıştırmaktır. Harika bir potansiyele sahip olan ilimizde dört mevsim su sporları yapılabilecek bir potansiyele sahibiz ve bu fırsatı avantaja dönüştürmek için gayret ediyoruz. Ben Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek şampiyonasında birinci olan erkek takımımızı ve ikinci olan kız takımımızı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
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