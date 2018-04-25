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Adıyamanlı tenisçiler Malatya’dan dereceyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Malatya’da düzenlenen 16 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu tenisçiler derecelerle döndü.Tenis Antrenörü Mehmet İnan koordinesinde turnuvaya katılan Adıyaman Belediyespor Tenis Takımı oyuncularından Nilsu Sargınalp ilk turda oynadığı üç maçı da kazanarak grubunu birinci tamamladı ve finale çıktı.

Adıyamanlı tenisçiler Malatya’dan dereceyle döndü

Malatya’da düzenlenen 16 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu tenisçiler derecelerle döndü.
Tenis Antrenörü Mehmet İnan koordinesinde turnuvaya katılan Adıyaman Belediyespor Tenis Takımı oyuncularından Nilsu Sargınalp ilk turda oynadığı üç maçı da kazanarak grubunu birinci tamamladı ve finale çıktı. Final maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Berfin Demir’e mağlup olan Nilsu Sargınalp turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Adıyaman Belediyesporlu bir diğer sporcu Nil Safir Bağcı ise gruplarda oynadığı üç maçın ikisini kazanarak gruptan çıkmayı başardı. 3.’lük maçında Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü oyuncusu Buket Türk’ü 2-0 yenen 14 yaşındaki Nil Safir Bağcı, ilk kez katıldığı bir turnuvadan 3. olarak ayrılmayı başardı. Adıyaman Belediyesporlu Nevzat Baran Sert ise gruplardaki üç maçın ikisini kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı.
Turnuva hakkında bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Tenis Antrenörü Mehmet İnan, oyuncularını kutlayarak, kendilerine her zaman destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve diğer yöneticilere teşekkür etti.

Adıyamanlı tenisçiler Malatya’dan dereceyle döndü

Adıyamanlı tenisçiler Malatya’dan dereceyle döndü

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