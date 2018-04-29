Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye'nin daha önce para ile satın alamadığı insansız hava araçlarını artık ürettiğine işaret ederek, "Bize 'Size ucuza veririz, karşı gelirseniz vermeyi keseriz' gibi tehditleri önlemek için yerli ve milli olmalıyız." dedi.

Adıyamanlılar Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyamanlılar Vakfınca, Hacı Bayram Konferans Salonu'nda "Yerli ve Milli Düşünce Paneli" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığında Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk'ün başkanlığını yaptığı panele Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi konuşmacı olarak katıldı.

Adıyamanlılar Vakfı Eski Başkanı ve Kurucu Üyesi Ömer Özkartal, panelde yaptığı konuşmada, Vakfın 1996'da 11 kişiyle kurulduğunu ve 11 öğrenciye burs verildiğini anlattı.

İmkanı olanlar ile ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturmak amacıyla kurulan vakfın misyonuna işaret eden Özkartal, "Yerli ve milli düşünce, vakıf ve insanlık medeniyetinin önemli bir parçasıdır." ifadesini kullandı.